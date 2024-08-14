Хедлайнерами фестиваля «Алтын минбар» станут звезды сериала «Великолепный век»

Миляуша Айтуганова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Хедлайнерами юбилейного XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» в этом году станут актеры популярных в России турецких сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала исполнительный директор кинофестиваля — директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Возглавит жюри в этом году Метин Гюнай — один из самых знаменитых режиссеров Турции, режиссер сериалов „Воскресший Эртугрул”, „Основание: Осман”. С собой он привезёт трех актеров, которые являются хедлайнерами нашего фестиваля. Они в разное время приедут в Казань, с ними, конечно, будут организованы творческие встречи на площадке кинотеатра „Мир”. Эти актеры очень популярны в Турции и в других странах, где этот сериал шел. Они расскажут о съемках сериала „Воскресший Эртугрул”, эти же актеры играли в „Великолепном веке”», — анонсировала Айтуганова.

В Казань приедут Чагры Шенсой, исполнивший роль Дели Хусейн-паши в «Великолепном веке» и Джеркутая в «Основании: Осман», Йийит Учан, сыгравший в «Великолепном веке» шехзаде Баязида и Борана, охранника Осман-бея, в «Основании: Осман», Фатих Айхан, запомнившийся зрителям как Байсунгур Алп в «Основании: Осман».

В этом году показы конкурсных фильмов и встречи со звездами киномира будут платными.

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году 51 фильм из 27 стран мира.

Откроет XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Его впервые покажут на территории России.

В десятку жюри фестиваля в этом году вошли, помимо режиссера из Турции, режиссер из Узбекистана Юсуп Разыков, представитель Саудовской Аравии Мисфер Альмуса, режиссер из Сирии Надждат Анзур, кинокритик из Индии Премендра Мазумдер, режиссер из Египта Халед Юсеф, президент Оманской киноассоциации Хамид аль-Амери, директор анимационного фестиваля Ирака Хуссейн Мохсин Дуач, режиссер из Кыргызстана Артыкпай Суюндуков и генеральный директор киностудии имени Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева от России.

Всего, как анонсировала Айтуганова, на ХХ Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» приедет около ста иностранных гостей.