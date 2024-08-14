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«Алтын минбар» откроет фильм «В объятиях дерева» — в России его покажут впервые
XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» откроет фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Картину впервые покажут на территории России. Пресс-конференция о грядущем кинофоруме прошла в «Татар-информе».
Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Мир» и «Родина», а также под открытым небом — в Присутственных местах Казанского Кремля и на набережной озера Кабан.
Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году 51 фильм из 27 стран мира. Нововведение этого года — показы фильмов конкурсной программы стали платными.
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