«Алтын минбар» откроет фильм «В объятиях дерева» — в России его покажут впервые

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» откроет фильм иранского режиссера Бабака Хаджепаши «В объятиях дерева». Картину впервые покажут на территории России. Пресс-конференция о грядущем кинофоруме прошла в «Татар-информе».

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Мир» и «Родина», а также под открытым небом — в Присутственных местах Казанского Кремля и на набережной озера Кабан.

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году 51 фильм из 27 стран мира. Нововведение этого года — показы фильмов конкурсной программы стали платными.