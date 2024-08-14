Юбилейный, ХХ Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» пройдет с 6 по 11 сентября

Виктория Даутова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана с 6 по 11 сентября будут проходить показы фильмов, встречи с актерами и режиссерами и другие события XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Масштабное имиджевое мероприятие на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала начальник отдела сетевого взаимодействия международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры РТ Виктория Даутова.

«В этом году мы вернулись к исконному названию фестиваля — „Алтын минбар” (в переводе с татарского — „Золотой минбар”). Мы не забываем и о том, что этот год объявлен Годом семьи в РФ. Соответственно, в программе фестиваля этого года будет множество фильмов на семейную тематику — про взаимоотношения, ценности и ситуации, возникающие в семьях. Конечно, обязательно наш фестиваль будет пронизан второй важной датой — столетием татарстанского кинематографа. На эту тему также будет много мероприятий и событий», — сообщила Даутова.

Миляуша Айтуганова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О планах вернуть к юбилею Казанскому кинофестивалю первоначальное название, с которого началась его история, год назад упомянула исполнительный директор мероприятия — руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова. Процедура заняла около восьми месяцев, подчеркнула она в преддверии двадцатого по счету кинофестиваля.

В этом году на фестиваль поступило 814 заявок из 47 стран, в том числе из тех, которые раньше никогда не участвовали в нем. В конкурсную программу отобрали 51 фильм из 27 стран: России, Казахстана, Ирана, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Алжира, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Непала, Марокко, Туниса, Сенегала, Китая, Швейцарии, Малайзии, Кубы, Египта, Ирака, Омана, Саудовской Аравии, Мавритании, Аргентины, Новой Зеландии и Японии.

Показывать вошедшие в программу форума картины будут в кинотеатрах «Родина» и «Мир», а также под открытым небом в Присутственных местах Казанского Кремля.

Программу показов, а также встреч с актерами, режиссерами и других событий фестиваля организаторы обещают опубликовать на сайте «Алтын минбар» в ближайшее время. Расписание фестивальных кинопоказов также будет размещено на сайтах кинотеатров «Мир», «Родина» и Присутственных мест Казанского Кремля.