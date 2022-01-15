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Ру Тат
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Здоровье
15 января 2022  14:25

В ЮАР вновь продлили режим национального бедствия из-за коронавируса

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Власти ЮАР продлевают на месяц режим национального бедствия из-за распространения коронавируса.

Впервые такой режим был введен в стране 15 марта 2020 года и с тех пор уже несколько раз продлевался.

Такое решение было принято властями для того, чтобы  иметь возможность вводить специальные ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без получения соответствующего разрешения.

Во многом рост заражения коронавирусной инфекцией в ЮАР связан с появлением там новой мутации. 

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

 

#юар #омикрон #коронавирус
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