В ЮАР из-за коронавируса вновь продлили режим национального бедствия

Власти ЮАР приняли решение продлить режим национального бедствия из-за коронавируса до 15 января. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Первый раз такое ограничение ввели с 15 марта 2020 года на один месяц и с тех пор неоднократно продлевали.

В режим бедствия на национальном уровне входят различные ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения.

Ранее больницы в Южной Африке предупредили об увеличение количества госпитализируемых пациентов из-за начала четвертой волны коронавируса, вызванной новым омикрон-штаммом.

Ежедневный прирост заражений в ЮАР сейчас вырос до более чем 16 тыс. случаев.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».