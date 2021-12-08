В ЮАР ожидается большое количество госпитализаций из-за нового штамма коронавируса

Больницы в Южной Африке готовятся к увеличению количества госпитализируемых пациентов из-за начала четвертой волны коронавируса, вызванной новым омикрон-штаммом. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Ежедневный прирост заражений в ЮАР сейчас вырос до более чем 16 тыс. случаев.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал непривитых граждан пройти вакцинацию от коронавируса.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с ним.