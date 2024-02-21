«Мы должны быть первыми»: Глава Минздрава РТ наказал уменьшить младенческую смертность

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин поручил заняться вопросом снижения младенческой смерности, когда дети погибают в первый год своей жизни. Об этом он заявил на итоговом больничном совете Республикаснкой клинической больницы.

«То, что мы по ПФО третьи по младенческой смертности, это как вообще? Мы самый развитый регион в Приволжском федеральном округе. Мы должны быть первыми – с самым низким числом младенческих смертей», – подчеркнул он.

Напомним, что показатель смертности измеряется в промилле (‰), он равен количеству смертей на тысячу человек в год. В РТ за 2023 год показатель младенческой смертности составил 3,1 промилле.

По словам министра, медики должны еще лучше реагировать на критические акушерские ситуации. В том числе, успевать к роженицам в районах, не полагаться на удачу, а брать профессионализмом и скоростью. Марсель Миннуллин потребовал все тайминги – данные о том, как быстро приезжали скорые и как быстро оказывали помощь в экстренных случаях у главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Нигине Нигматуллиной.

Миннуллин обращаясь к новому главному акушеру-гинекологу республики, по совместительству – к руководителю Перинатального центра РКБ, попросил и оказать содействие в организации работы нового перинатального центра, который вскоре откроется на базе седьмой больницы Казани.