В «Яндекс Пэй» заявили о сохранности денег клиентов

Записи о счетах клиентов сервиса «Яндекс Пэй» не пострадали в результате атаки БПЛА на центр обработки данных во Владимире. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«<...> все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счёте хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна», – подчеркнул руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов.

Ответственный за направление выразил сожаление в связи с тем, что не может пока заявить о полноценном возобновлении его работы. «Мы пока не можем назвать точные сроки восстановления, но обещаем: мы не остановимся, пока не восстановим работу сервиса», – добавил он.

В ночь на 11 октября украинские БПЛА атаковали расположенный во Владимире центр обработки данных «Яндекса». В корпорации сообщили, что инфраструктура дата-центра повреждена, а его работа полностью остановлена. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар дронов по объекту в пригороде Владимира, приведший к пожару. В результате атаки никто не пострадал.

В результате в работе Рунета произошел серьезный сбой. В частности, вновь, как и 9 октября, возникли проблемы с работой «Алисы AI», сервисов «умного дома» и умных устройств «Яндекса». Вечером компания отчиталась о начале возобновления работы сервисов, но предупредила о принятии решения ограничить функционал «Яндекса 360», включая и «Яндекс Диск».

В Татарстане, согласно данным сервиса DownDetector, к 23.15 зафиксировано примерно 3,3 тыс. жалоб на сбои в работе приложений и сайтов, из которых 70 – за последний час. За этот же промежуток времени наибольшее количество обращений, 15%, оказалось связано именно с «Яндекс Пэй».

Ранее были атакованы дронами ЦОДы «Яндекса» в Сасове Рязанской области (в ночь на 8 октября) и в Калуге (в ночь на 9 октября).