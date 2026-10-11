«Яндекс» отчитался о начале восстановления работы сервисов

Компания «Яндекс» объявила о постепенном возвращении к работе своих сервисов после сбоя, вызванного поражением украинскими беспилотниками дата-центра во Владимире. Заявление размещено в ее Телеграм-канале.

По информации корпорации, пользователям вновь становятся доступны «Алиса», поисковик, «Яндекс Карты», «Яндекс Такси», почта и другие продукты. Вместе с тем отдельные функции сервисов «пока остаются недоступны».

«Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей <...>», – заверили в компании.

В ночь на 11 октября украинские БПЛА атаковали расположенный во Владимире центр обработки данных «Яндекса». В компании заявили, что инфраструктура дата-центра повреждена, а его работа полностью остановлена. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар дронов по объекту в пригороде Владимира, приведший к пожару. В результате атаки никто не пострадал.

В результате в работе Рунета произошел серьезный сбой. В частности, вновь, как и 9 октября, возникли проблемы с работой «Алисы AI», сервисов «умного дома» и умных устройств «Яндекса».

В Татарстане, согласно данным сервиса DownDetector, к 18.21 зафиксировано около 2,8 тыс. жалоб на сбои в работе приложений и сайтов, в том числе 160 – за последний час. Количество вызванных проблемами обращений снижается, но достаточно постепенно.

Ранее были атакованы дронами ЦОДы «Яндекса» в Сасове Рязанской области (в ночь на 8 октября) и в Калуге (в ночь на 9 октября).