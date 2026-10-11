«Яндекс» вновь предупредил о сбоях в работе «Алисы»

После ночной атаки беспилотников на центр обработки данных «Яндекса» во Владимире в работе «Алисы AI» и умных устройств компании вновь наблюдаются сбои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«В связи с повреждением инфраструктуры дата-центров наблюдаются перебои в работе чата с „Алисой AI“, сервисов „умного дома“ и умных устройств. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов», – заявили в пресс-службе.

В ночь на 11 октября украинские БПЛА атаковали расположенный во Владимире ЦОД «Яндекса». В компании заявили, что инфраструктура дата-центра повреждена, а его работа полностью остановлена. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар дронов по объекту в пригороде Владимира, приведший к пожару. В результате атаки никто не пострадал.

«Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным – рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно», – прокомментировали РБК сложившуюся после удара ситуацию в Yandex Cloud.

В результате в работе Рунета произошел серьезный сбой. В Татарстане, согласно данным сервиса DownDetector, к 15.36 зафиксировано около 2,4 тыс. жалоб на проблемы в работе приложений и сайтов, в том числе 199 – за последний час.

Предыдущий сбой в работе «Алисы AI» и связанных с ней сервисов «Яндекса» был зафиксирован 9 октября. Ему предшествовали атаки на дата-центры в Сасове Рязанской области (в ночь на 8 октября) и в Калуге (в ночь на 9 октября).