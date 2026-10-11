Более 1,3 тысячи жалоб: в Татарстане зафиксирован сбой онлайн-сервисов

В Татарстане зафиксирован масштабный сбой в работе онлайн-сервисов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на платформе DownDetector.

Жители региона сталкиваются с проблемами доступа к популярным интернет-сервисам. Число жалоб за последние сутки превысило 1,3 тысячи, пик обращений пришелся на ночные часы. Особенно остро пользователи ощущают недоступность «Яндекс Пэй» – на этот сервис приходится почти пятая часть всех жалоб. Также фиксируются сложности с работой сети «Магнит», сервисов Яндекса, платформы «Дом с Алисой» и «Кинопоиск».

В запросах пользователей часто фигурируют проблемы с доступом к «Госуслугам», перебои в работе интернета и локальные сбои в Казани. Статистика показывает, что большинство инцидентов — общие сбои (66%), на сбои отдельных сайтов приходится 33%.