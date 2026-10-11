«Яндекс» рассказал об ограничении части функций «Диска» ради работы сервисов

Компания «Яндекс» ради восстановления работы сервисов приняла решение ограничить функционал «Яндекса 360», включая и «Яндекс Диск». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Мы осознанно ограничили часть функций „Яндекса 360“, в том числе „Диска“, чтобы сохранить главное – работоспособность сервисов», – проинформировали в пресс-службе.

При этом в компании пояснили, что ограничения введены для снижения нагрузки и поддержания «основных рабочих сценариев». Там также заверили, что продолжают работу над восстановлением доступа ко всем возможностям сервисов.

На этом фоне «Яндекс Маркет» возобновил отгрузки во все сортировочные центры (СЦ), за исключением Царицына. «Услуга по отгрузке с вашего склада курьерам „Маркета“ до СЦ возобновится с завтрашнего дня», – уточнили там.

В ночь на 11 октября украинские БПЛА атаковали расположенный во Владимире центр обработки данных «Яндекса». В компании заявили, что инфраструктура дата-центра повреждена, а его работа полностью остановлена. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил удар дронов по объекту в пригороде Владимира, приведший к пожару. В результате атаки никто не пострадал.

В результате в работе Рунета произошел серьезный сбой. В частности, вновь, как и 9 октября, возникли проблемы с работой «Алисы AI», сервисов «умного дома» и умных устройств «Яндекса». Вечером компания отчиталась о начале возобновления работы серсисов.

Upd. (19.44): В Татарстане, согласно данным сервиса DownDetector, к 19.42 зафиксировано около 3 тыс. жалоб на сбои в работе приложений и сайтов, из которых 120 – за последний час. Количество вызванных проблемами обращений постепенно снижается.

Ранее были атакованы дронами ЦОДы «Яндекса» в Сасове Рязанской области (в ночь на 8 октября) и в Калуге (в ночь на 9 октября).