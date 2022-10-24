В Херсонской области захвачена группа украинских диверсантов

На линии фронта в Херсонской области обнаружена и захвачена в плен группа украинских диверсантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», — уточнил он.

Кроме того, политик рассказал о попытке ВСУ прорвать оборону, отраженной российскими войсками. В настоящее время ситуация контролируется ВС РФ.

Еще 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях города Херсона. На следующий день Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.

Сначала врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов. Потом власти Херсонщины не раз призывали жителей правобережной части региона эвакуироваться. Чиновники заявляли о готовности военных превратить Херсон в крепость и оборонять его до конца. Вместе с тем они утверждали, что все попытки Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление отражены.