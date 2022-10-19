«Указ подписан»: Путин ввел военное положение в новых регионах и расширил полномочия глав

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ, на котором озвучил ряд важных решений. Чем они обернутся для регионов России, в частности для Татарстана, – в материале «Татар-информ».

Владимир Путин: «Нам необходимо оформить режим военного положения уже в рамках российского законодательства» Фото: kremlin.ru

«Считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов»

В начале своего выступления Президент России напомнил, что в ходе референдума жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выразили свою волю, что хотят быть с Россией. Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов вступили в силу.

«Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов – соответствующий Указ также сегодня подписан», - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.

«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю Правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им всё необходимое содействие», - заявил глава государства.

Путин также сообщил, что подписал поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат мобилизованным военнослужащим Фото: kremlin.ru

«Наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым»

В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым, кто выполняет свой долг по защите Отечества. «Наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы – а они есть – на современном и достойном нашей страны уровне», - обратил внимание Президент РФ.

Глава государства сообщил, что ему известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации.

«Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну – включая период подготовки и обучения личного состава. Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением #МыВместе, волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, – детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников», - подчеркнул Путин.

Военное положение предполагает ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дополнительные обязанности для Президента РТ означают дополнительную ответственность по защите населения и территорий»

Ведение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - это намного суровее режима контртеррористической операции (КТО), – считает обозреватель Альберт Бикбов. «Оно предполагает мобилизацию и организацию территориальной обороны, а также установление трудовой обязанности», - написал он в своем телеграмм-канале.

Бикбов обратил внимание, что военное положение предполагает введение особого режима работы критической инфраструктуры и опасных объектов, эвакуацию важных объектов и людей, усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов.

Также предполагается ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства, комендантский час, военную цензуру в сфере коммуникаций, усиление секретности в государственных и местных органах.

Военное положение предполагает ограничение продажи оружия и опасных веществ, запрет митингов и забастовок, запрет общественных, международных или иностранных организаций, принудительные работы для нужд обороны, изъятие частного имущества с последующей компенсацией.

В Татарстане, по мнению Альберта Бикбова, будет усилена охрана общественного порядка, военных и важных государственных объектов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Для Татарстана, возложенные Указом Президента РФ дополнительные обязанности для Президента РТ, означают, фактически, и дополнительную ответственность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи этим будут предприняты максимально строгие меры защиты от возможных террористических атак: на транспорте, на узлах коммуникаций и связи, на объектах энергетики», - написал Бикбов.

Блогер считает, что в Татарстане будет усилена охрана общественного порядка, военных и важных государственных объектов.

«Совершенно очевидно, что будут закручены гайки вокруг любых общественных массовых мероприятий, если вообще дадут возможность собираться массовым скоплениям людей. Митинговая и уличная протестная активность - на ноль. Особое внимание к деструктивным высказываниям и призывам в соцсетях и в других сегментах интернета, все это будет пресекаться. Еще один аспект Указа - возложение на высшее должностное лицо Татарстана полномочий по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Как говорится, все для фронта, все для Победы. Работа Татарстана в этом направлении одна из лучших в стране, но есть еще возможности прибавить», - считает блогер.