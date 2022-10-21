Стремоусов заявил о готовности российских военных до последнего оборонять Херсон

Херсон превратится в крепость, которую российские войска будут оборонять до конца. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, разместив видеообращение в своем Telegram-канале.

«Ситуация действительно непростая. С учетом того, что мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. <…> Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город», — поделился чиновник своим пониманием ситуации на фронте.

По оценке Стремоусова, к сегодняшнему утру правобережную часть Херсонской области покинули около 15 тыс. человек. При этом он добавил, что всего планируется эвакуировать на левый берег Днепра от 40 до 50 тыс. местных жителей (ранее вероятное число эвакуируемых оценивалось в 60 тыс.).

Замглавы администрации Херсонской области отдельно заверил, что насильно никого вывозить не предполагается. И, несмотря на это, вновь призвал слушателей покинуть правобережье Днепра. До этого он отмечал необходимость «максимально быстрой эвакуации».

Еще 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин признал «непростой» характер ситуации в окрестностях города Херсона. Врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе населения четырех районов.

На следующий день Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.