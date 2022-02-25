В Узбекистане в марте отменят обязательный масочный режим

Власти Узбекистана отменяют масочный режим с 1 марта, заявил Минздрав республики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спецкомиссия тем не менее рекомендовала продолжать носить маски в общественных местах.

«Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом под руководством Премьер-министра Абдуллы Арипова на своем заседании в среду приняла решение отменить масочный режим, но рекомендовала гражданам продолжать носить маски в общественных местах», – рассказали в ведомстве.

В апреле 2020 года в Узбекистане началась массовая вакцинация от коронавируса. В республике можно привиться препаратами «Спутник V», вакциной, изготовляемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, а также препаратом китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американскими Moderna и Pfizer.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена