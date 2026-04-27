В Турции прошел I Международный марафон «В ритмах Тукая» в честь 140-летия классика

В турецкой Анталии завершился I Международный месячный марафон «Тукай аһәңнәре» / «В ритмах Тукая», посвященный 140-летию великого татарского поэта. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Марафон объединил около 100 участников из разных стран – Турции, Эстонии, Германии, США и России (включая Татарстан). Они читали произведения классика на татарском языке и по итогам мероприятия были отмечены в специальных номинациях.

«На протяжении месяца татары, живущие по всему миру, объединились на общей виртуальной площадке поэзии и музыки <...>», – отмечают авторы инициативы.

В день 140-летия поэта, 26 апреля, на праздничном вечере в Анталии были объявлены финалисты марафона. Участникам, проживающим в этом городе, вручили дипломы и подарки. Также были показаны лучшие видеовыступления остальных чтецов.

Среди гостей вечера были представители мэрии Анталии, руководители Центра тюркских народов, представители различных диаспор, а также обычные ценители творчества Тукая.

Организовала марафон музыковед, композитор, поэтесса, руководитель «Ассоциации культуры Татарстана» Гульназ Зиангирова.

