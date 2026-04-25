«Нам надо понять, что мы успеваем сделать к 150-летию Тукая. 10 лет пролетит - не заметишь»: Минниханов встретился с «мастерами культуры»

Сегодня в селе Новый Кырлай после реконструкции открылся музей Габдуллы Тукая. Дав оценку обновившейся экспозиции («музей похорошел») в компании губернатора ЕАО Марии Костюк, Раис Татарстана Рустам Минниханов сделал затем ряд заявлений на традиционной встрече с татарскими гуманитариями и деятелями культуры. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Наибольшие изменения с точки зрения чисто музейных «фишек» произошли с внутренними помещениями главного здания музейного комплекса, где размещается литературно-художественная экспозиция. Ее насытили интерактивом и иммерсивом, чтобы посетитель мог глубже проникнуться перипетиями судьбы Габдуллы Тукая - а она, как мы знаем, поэта не жалела и распоряжалась им почти случайным образом. Судя по реакции сегодняшних гостей музея, реставраторам эта задача удалась.

Изменился, но уже больше функционально, и второй этаж экспозиции с постоянно действующей картинной галереей.

«Галерея сохранилась - мы ее немного обновили, добавив новых картин. А также сформировали две отдельные зоны - библиотеку и детский зал. Сшили новые игрушки по сказкам Тукая. Это такая зона мастер-классов для детей. Кроме того, здесь будут размещаться временные выставки», - прокомментировала «Татар-информу» эти изменения директор музейного комплекса Алина Мухаметшина.

Еще год назад в Новом Кырлае благоустроили набережную реки Ия. Она стала частью довольно протяженного туристического маршрута «По следам Тукая» от музея Тукая до Дома Сагди - одной из точек мемориально-бытовой части музея. На пути к этому дому теперь чередуются площадки для отдыха, детские площадки, МАФы, инсталляции.

Осенью 2024 года началась и в 2025-м закончилась реставрация и самого Дома Сагди, где маленький Апуш провел три счастливых года. Одной из ее задач было максимально точное воспроизведение здания-реплики 1970-х годов. Оригинальная усадьба Сагди не сохранилась, но Тукай в своих записках «Что я помню о себе» дал небольшое ее описание, по которому и были проведены ремонтно-реставрационные работы снаружи и внутри.

Заново перепридумать кырлайский комплекс было решено еще в ковидном 2021 году. Тогда, на 135-летие Тукая, Рустам Минниханов так же встретился в Новом Кырлае с представителями татарской творческой интеллигенции и поднял вопрос о состоянии музея - чтобы 140-летие поэта он, музей, встретил в достойном виде. Позже министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила, что обновленное пространство должно «дарить не только исторические факты, но и положительные эмоции». Отсюда и разворот лицом к посетителю в экспозициях, и благоустройство территории, и приведение в порядок дорог, и очистка Ии. Надо было сделать так, чтобы гостям Нового Кырлая хотелось сюда возвращаться.

На наш вопрос «Все ли удалось сделать?» Мухаметшина ответила:

«Я довольна на 95 процентов. А остальные 5 процентов – «совершенству нет предела». Дизайн-проект мы делали совместно с Министерством культуры, у министра культуры тоже были свои предложения в ходе его разработки. Сегодня Рустам Нургалиевич оценил увиденное им положительно. Были, конечно, и некоторые замечания, но мы их исправим».

В начале своей встречи с представителями татарской интеллигенции Раис Татарстана поделился воспоминанием – как во время работы в Арском районе в 1986 году участвовал в подготовке 100-летия Тукая, которое на арской земле прошло с размахом и на которое приехали «все руководители республики».

Во время дальнейшего обсуждения он поднял вопрос посещаемости музейного комплекса в Новом Кырлае.

«Сколько туристов было в районе в прошлом году?» - спросил Минниханов у главы Арского района.

«90 тысяч человек, из них 90 процентов едут в Кырлай», - ответил Алмаз Хисамутдинов.

«Этого мало. Дорога к вам из Казани хорошая, условия есть… Надо детей сюда привозить. Если их привозить, заинтересовывать, они, в отличие от взрослых туристов, всегда будут это помнить и возвращаться к вам».

Директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов рассказал о реставрации связанных с поэтом предметов (картины, книги и др.), находящихся на хранении в музее. Дело это, по его словам, непростое, поскольку хороших реставраторов по всей стране – перечесть по пальцам одной руки, но решить задачу можно к следующей «круглой дате» Тукая.

«Мы обратились к Президенту России с просьбой о подготовке его указа о праздновании 150-летия Тукая. Эта работа в настоящее время ведется. Когда этот указ выйдет, будем составлять план работ. Ваше предложение тоже принимается. Марат Готович [Ахметов], обратите на это внимание. Время еще есть, нам надо понять, что мы успеваем сделать. 10 лет пролетит - не заметишь», - сказал, комментируя просьбу Файзрахманова, Раис Татарстана.

Научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Алина Галимзянова сообщила о книге «Календарь Победы», выпущенной институтом к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как надеются ее авторы, каждый кто ее прочитает, обогатит свои знания о героической истории нашей страны и станет еще большим патриотом.

Минниханов отметил в ответ, что такую работу поддерживает, как очень важную. При этом, сказал он, к работе с молодежью сегодня надо подходить по-новому. «Молодые люди – они другие, у них другая реакция. С новым поколением надо работать, прямо с детского сада. Когда мы росли, мы знали всех героев, всех летчиков-асов, космонавтов, чемпионов… Но винить молодежь не надо – это мы ничего не делали на протяжении 30 лет, потому и потеряли то, что было. Были октябрята, была пионерия, комсомол. Это была система. <…> Этот 30-летний провал непросто исправить и за 10 лет».

Когда разговор зашел о татарских театрах, Раис сообщил о планах реконструкции старого здания театра им. Камала – в этом случае труппе тинчуринцев придется на какое-то время вернуться в свой прежний дом на улице Горького.

Кавалер ордена Мужества, получивший эту награду на полях СВО, певец из Сабинского района Ленур Биктимеров поблагодарил за поддержку бойцов на передовой, которую они получают от родной республики. Он отметил, что некоторые ветераны по возвращении домой находят себя в творчестве. Сам он тоже не чужд подобного хобби – дает концерты. Биктимеров попросил поддержать таких ветеранов через систему специальных грантов от государства.

Минниханов поручил рассмотреть это предложение, а также поискать и другие формы поддержки ветеранов СВО – возможно, в виде отдельного песенного конкурса. «Одних только призывов «Давай будем патриотами!» мало - надо показывать подрастающему поколению, где были эти люди, как воевали», - сказал он.

Дирижер, художественный руководитель Национального молодежного оркестра Айдар Ниязов рассказал о своей идее посвятить следующий фестивальный сезон детям и подросткам. Для этого предполагается «освежить» некоторые произведения татарской музыкальной классики.

Актер, народный артист РТ Фанис Зиганшин напомнил о вехах истории татарского театра – по его словам, ее отсчет начинается со времен Волжской Булгарии, где Ибн Фадлану показали театр теней («получается, татарскому театру – 900 лет»). Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская при этом – первая женщина в тюркском и арабском мире, вышедшая на сцену, а «Голубая шаль» - один из двух спектаклей в России, которые ставятся на протяжении ста и более лет. Все эти факты, как и 140-летие Тукая и даты других выдающихся татар, были собраны им в 15-минутных сериях фильма о татарском театре, снятого при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов Татарстана и Минкульта РТ. Зиганшин пригласил Раиса на премьеру фильма в театр Камала.

И.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов напомнил, что юбилейные тукаевские мероприятия не ограничиваются сегодняшним разговором и завтрашним вручением премии Тукая. Возглавляемая им Комиссия планирует вести эту работу на протяжении всего года. «А в конце года или в январе подведем итоги этой работы», - предложил в заключение Рустам Минниханов.

