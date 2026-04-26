Минниханов предложил отметить будущее 150-летие Тукая на федеральном уровне

На торжественной церемонии в Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем родного языка и 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.

Он напомнил, что накануне в деревне Кырлай Арского района прошли праздничные мероприятия. По его словам, там обновили музей и благоустроили территорию. Минниханов также сообщил, что состоялись обсуждения дальнейших планов, включая идею проведения 150-летия Тукая на федеральном уровне. Он обратился к участникам церемонии с вопросом о поддержке этой инициативы.

Зал ответил аплодисментами.

Раис Татарстана отметил, что соответствующий указ должен издать Президент России Владимир Путин, и добавил, что подготовка к юбилею Тукая начнется в ближайшее время.

По словам Минниханова, Тукай является примером не только для татар, но и для всех тюркских народов. Он также сообщил, что рассматривается возможность привлечения к премии имени Тукая представителей зарубежных стран.

Церемония началась с исполнения гимна «Туган тел». В ходе мероприятия были вручены Государственные премии имени Габдуллы Тукая.

