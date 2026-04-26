Казанский цирк представил в Будапеште спектакль «Мирас» в честь 140-летия Габдуллы Тукая

Казанский государственный цирк выступил с премьерой национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас» в столице Венгрии Будапеште , сообщили в пресс-службе цирка. Показ собрал аншлаг и стал первым выступлением российского цирка в Западной Европе за последние четыре года.

Премьеру посетили послы 20 стран, в том числе Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Спектакль адаптирован для венгерской публики: выполнен частичный перевод песен и реплик артистов. Финальная песня «Туган як» («Родной край») звучит на венгерском языке, а знаковая для всех татар «Туган тел» («Родной язык») на стихи Габдуллы Тукая – на языке оригинала.

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню родного языка и 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, начались раньше обычного. В преддверии основных торжеств состоялось открытие обновленного музейного комплекса Тукая в Новом Кырлае, где прошли детские годы поэта. В здании Государственного литературно-мемориального музейного комплекса 25 апреля прошла встреча Раиса Татарстана с представителями татарской творческой общественности.

Спектакль «Мирас» был поставлен Казанским цирком в 2025 году. Летом он с аншлагом прошел в Казани, а осенью – на гастролях в Минске. В Будапеште спектакль представлен как совместный международный проект: артисты двух цирков – казанского и будапештского – работают на манеже вместе. Показы «Мираса» в столичном цирке Будапешта продлятся до конца сентября 2026 года.

Согласно сообщению, глубокое впечатление на зрителей произвели «Голубая шаль» в исполнении воздушных гимнастов на ремнях Алины Ивачевой и Ивана Гребенкина, зажигательная джигитовка наездников под руководством Андрея Астафьева и финальный эквилибр «Туган тел», в котором воплотилась поэзия Тукая.

На премьеру пришли и соотечественники – татары, проживающие в Будапеште. Развернутый в зале флаг Татарстана стал символом единства и любви к родной культуре.

Видео: пресс-служба Казанского государственного цирка