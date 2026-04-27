В Стамбуле прошли торжественные мероприятия ко Дню родного языка и юбилею Тукая

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике

В Стамбуле прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню родного языка и 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщили в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Турецкой Республике.

Памятные события состоялись 25 апреля при участии представителей Татарстана, российских дипломатов и татарской общественности города.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике

В мероприятиях приняли участие Полномочный представитель Республики Татарстан в Турецкой Республике Айрат Гатауллин, представители Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, а также представители татарской общественности Стамбула.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике

Центральным моментом программы стала церемония возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая в одноименном парке. В ходе памятного мероприятия стихотворения поэта звучали на татарском, русском и турецком языках. Также в честь юбилея поэта была высажена береза.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике

Продолжением программы стала международная образовательная акция «Татарча диктант», которая прошла в здании Полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике. Участники проверили уровень владения татарским языком и присоединились к инициативе, направленной на сохранение и популяризацию татарского языка в мире.