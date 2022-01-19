В Томской области выявлен первый случай заражения «омикроном»

Первое заражение омикрон-штаммом коронавируса зарегистрировано в городе Томске, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

«Омикрон уже в регионах Сибири. Первый случай омикрона сегодня зарегистрирован в Томске, — сообщил Сергей Жвачкин. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей», — заявил глава региона на заседании правительственного совета по борьбе с Covid-19.

Он призвал строго соблюдать масочный режим, а при первых острых признаках респираторного заболевания оставаться дома.

Жвачкин поручил увеличить объемы ПЦР-тестирования в области и предусмотреть возможность расширения количества операторов кол-центров и перевода части сотрудников организаций на дистанционный режим работы.

В частности, это касается лиц старше 60 лет, работников бюджетных организаций и людей с хроническими заболеваниями.

«Главное сейчас использовать короткий временной люфт для вакцинации и ревакцинации, для подготовки резервов оборудования, лекарств, СИЗов, расширения возможностей не только стационарных респираторных госпиталей, но и амбулаторного звена, которое будет испытывать большую нагрузку», — отметил губернатор.

По последним данным, с начала эпидемии коронавируса в Томской области выявлено больше 64 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

На заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения «омикроном», который является более заразным, чем все его предшественники.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На следующей неделе глава государства собирается провести совещание с членами Кабмина для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.