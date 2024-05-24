В «Татэнерго» заявили о необходимости модернизировать Заинскую ГРЭС

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Модернизацию Заинской ГРЭС пришлось отложить из-за проблем с поставками турбины, но отопительный сезон 2023/2024 подтвердил ее востребованность и необходимость ее реновации. Об этом на заседании в Кабмине сказал гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев, пишет РБК.

Докладчик рассказал, что за прошедший осенне-зимний период потребление энергии в республике достигло нового исторического максимума — более 5 ГВт.

«Определяющим фактором увеличения выработки энергии стала загрузка Заинской ГРЭС, доля которой в общей выработке компании составляет 33%, — отметил Хазиев. — Тем самым еще раз подтвердилась востребованность Заинской ГРЭС, несмотря на высокую себестоимость, несмотря на возраст».

По словам выступающего, сегодня отрасль теплоснабжения республики находится не в самом лучшем состоянии — исчерпывается запас прочности сетей теплоснабжения. Всего в Татарстане из-за проблем на фоне антироссийских санкций приостановлена реализация двух крупных проектов.

«Сегодня предстоит более плотная работа с новым составом Правительства РФ, с новым министром энергетики по возобновлению реализации отложенных проектов по Набережночелнинской ТЭЦ, по Заинской ГРЭС, — заявил Хазиев. — Мы готовы сегодня приступить к реализации этих двух крупных проектов».

Напомним, старт проекту модернизации Заинской ГРЭС был дан в сентябре 2020 года — он предусматривает строительство парогазовой установки на 850 МВт рядом с действующей гидроэлектростанцией. Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству заключили 2 июля 2020 года «Татэнерго» и турецкая Enka 2.

Однако в июле 2022 года руководитель блока стратегии и инвестиций «Интер РАО» Алексей Маслов на заседании Комитета Государственной Думы по энергетике сообщил, что проект срывается из-за невозможности импортозаместить турбину.

В российском Минэнерго подтвердили, что американская компания General Electric отказалась поставлять оборудование для парогазовой установки мощностью 850 МВт, которое намеревалось установить на объекте, и отмечали, что гидроэлектростанцию могут модернизировать с помощью отечественного оборудования.

В марте 2024 года в Минэнерго рассказали, что рассматривается ряд вариантов решения вопроса, среди альтернатив — перенос проекта на Набережночелнинскую ТЭЦ и продление работы самой Заинской ГРЭС.

В заседании Кабмина, посвященном итогам отопительного сезона 2023/2024, приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.