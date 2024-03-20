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Минэнерго рассматривает два варианта решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС
Минэнерго РФ рассматривает два варианта решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС. Из них первый - перенести проект на Набережночелнинскую ТЭЦ, а второй - продлить работу самой Заинской районной электростанции. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Он уточнил, что у Татарстана есть планы по вводу 1 ГВт возобновляемых источников энергии.
«Это будет избыточная мощность. Теперь нужно все в комплексе рассмотреть, как дальше действовать», - цитирует спикера ТАСС.
Ранее вывод из эксплуатации энергоблоков №5, №6, №11, №12 Заинской ГРЭС мощностью 800 МВт перенесли до января 2025 года. Заискую ГРЭС хотели модернизировать, но приостановили проект, так как невозможно было поставить иностранные турбины. В 2023 году гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев сказал, что проект могут продолжить, заменив иностранные турбины на отечественные. Также предлагалось использовать китайские турбины и иранские.
Заинская ГРЭС – это самая крупная тепловая конденсационная электростанция в Татарстане. Находится она в Заинске.
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