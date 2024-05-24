Минстрой Татарстана: Отопительный сезон 2023/2024 занял 2/3 календарного года

Продолжительность прошедшего отопительного сезона в Татарстане составила 253 дня – это 2/3 календарного года. Об этом на заседании Кабмина рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Докладчик отметил, что сезон стартовал 12 сентября 2023 года и завершился 22 мая 2024 года. В первую очередь тепло подавалось на объекты социальной сферы. Айзатуллин также назвал подготовку к сезону 2023/2024 самой успешной за последние 10 лет.

«Индикатором готовности муниципального образования к отопительному периоду является получение паспорта готовности. Паспорта готовности к отопительному периоду 2023/2024 года в установленный срок получили все 45 муниципальных образований», – доложил министр.

По его словам, прошедший отопительный период в целом прошел в штатном и контролируемом режиме.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, передает пресс-служба руководителя республики.