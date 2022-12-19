Татэнерго: Модернизация Заинской ГРЭС неизбежна, но прежний проект заморожен окончательно

Масштабный и сверхэффективный проект модернизации Заинской ГРЭС заморожен окончательно. Однако, модернизация станции неизбежна, в «Татэнерго» рассматривают различные ее варианты. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил генеральный директор компании Раузил Хазиев.

«В такой конфигурации проекта точно не будет. Хотя мы успели пройти большой путь, все экспертизы, в том числе по экологии, на стройплощадке до фундамента вышли», – заявил Хазиев.

Напомним, в декабре 2019 года правительственная комиссия РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации «старых» ТЭС с выходом на рынок в 2025 году. Строительство нового энергоблока мощностью 850 МВт с газовой турбиной американской General Electic стартовало в сентябре 2020 года. Однако весной этого года американская General Electic из-за антироссийских санкций отказалась поставлять в Заинск уникальную газовую турбину мощностью 571 МВт, и всё сопутствующее оборудование для ПГУ. В итоге проект и пришлось, по факту, «похоронить».

В то же время, по словам Хазиева, «что бы ни случилось, новые мощности на Заинской ГРЭС появятся при любом раскладе», поскольку «заменить сегодня 2400 МВт, а именно такова установленная мощность этой станции, просто нечем». Во-первых, в Татарстане будет расти потребление электроэнергии, а потому «генерация в этом месте необходима, ее нужно будет строить». Во-вторых, парковый ресурс действующих на ГРЭС паровых турбин подходит к исчерпанию. Всего на станции необходимо менять порядка 800 МВт. «То есть нам придется в ближайшие годы вывести из эксплуатации четыре энергоблока», – говорит Хазиев.

Сейчас в «Татэнерго» рассматривают различные варианты модернизации ГРЭС. «В первую очередь рассматриваем отечественные технологии и те, что есть в дружественных странах. Изучаем, насколько крупные газовые машины они смогут нам предложить… Если нельзя будет приобрести очень мощные турбины, как мы планировали для Заинска, можно ведь строить и дубль-блоки – то есть ставить две газовые турбины меньшей мощности и одну паровую. И собрать суммарную мощность из нескольких турбин», – рассказал Хазиев.

Готового решения у компании пока нет, окончательную конфигурацию нового проекта, с которым «Татэнерго» будет заявляться в очередной отбор в рамках федеральной программы модернизации ТЭС, в компании обещают представить в начале 2023 года.

Подробнее читайте в материале Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.