В Татарстане подорожали все марки бензина и дизельное топливо

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

За неделю с 8 по 14 апреля в Татарстане незначительно подорожали все марки бензина и дизельное топливо, следует из статистики Татарстанстата.

Так, по состоянию на 15 апреля бензин марки АИ-92 можно было приобрести в среднем за 49,33 рубля за 1 литр (+0,10% по сравнению со стоимостью на 8 апреля), АИ-95 – за 53,17 рубля (+0,11%), АИ-98 и выше – за 66,91 рубля (+0,37%).

1 литр дизельного топлива начал стоить 59,80 рубля – неделей ранее его можно было приобрести за 59,73 рубля (+0,11%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за неделю подорожали крупы, сахар и сметана.