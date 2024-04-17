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Годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 7,28% в марте
В марте 2024 года показатель годовой инфляции в Татарстане составил 7,28%. Это ниже, чем месяцем ранее: 7,42%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Отделения ЦБ — Национального банка по Республике Татарстан.
«Во многом это объясняется расширением предложения ряда продуктов, а также эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, инфляция в Татарстане в марте оказалась ниже, чем по Приволжскому федеральному округу и в целом по России: 7,41% и 7,72% соответственно.
Цены на продовольственные товары, по информации Росстата, в марте увеличились на 8,05% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, на непродовольственные — на 5,2%, услуги — 9,37%. Самый значительный рост отмечен по плодоовощной продукции — за год цены на нее выросли на 15,24%, далее следует пассажирский транспорт — 13,87%.
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