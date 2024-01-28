В Татарстане за неделю подешевело дизельное топливо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 15 по 22 января 2024 года в Татарстане осталась неизменной стоимость бензина всех марок и подешевело дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В частности, цена бензина марки АИ-92 осталась на уровне 49,28 рубля за литр, марки АИ-95 — 53,10 рубля за литр, а марки АИ-98 и выше — 66,67 рубля за литр.

В свою очередь дизельное топливо в республике подешевело на шесть копеек (или на 0,09%), с 59,81 до 59,75 рубля за литр.

Вместе с тем к декабрю 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го в Татарстане бензин АИ-92 вырос в цене на 7,14%, АИ-95 — на 7,27%, АИ-98 — на 8.69%, а дизельное топливо — на 10,09%.

С 21 сентября прошлого года в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. Запрет на вывоз бензина полностью отменили 17 ноября, а летнего дизельного топлива — 22 ноября. Стабилизировать цены министрам поручил Президент РФ Владимир Путин.