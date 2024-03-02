В Татарстане за неделю немного подешевело дизельное топливо

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За период с 19 по 26 февраля текущего года в Татарстане чуть-чуть подешевело дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Дизель уменьшился в цене на семь копеек (на 0,10%), с 59,71 до 59,64 рубля за литр. Таким образом, был отыгран рост предшествовавшей недели (с 12 по 19 февраля), и его стоимость опустились на уровень, наблюдавшийся до начала последнего зимнего месяца.

При этом стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше осталась неизменной: 49,28, 53,10 и 66,67 рубля за литр соответственно.

В целом за январь 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07%, АИ-95 — на 0,06%, АИ-98 и выше — на 0,10%, тогда как дизельное топливо упало в цене на 00,30%.

С 1 марта в России вновь начал действовать запрет на экспорт бензина, отмененный с 17 ноября прошлого года. По словам вице-премьера Александра Новака, эта мера должна нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, который может возникнуть в ближайшее время.

На бирже бензин с 1 января 2024-го подорожал на 8–23% в зависимости от марки. В январе инфляция в Татарстане увеличилась до 7,34% в годовом выражении. При этом республика вошла в первую тридцатку регионов России по доступности бензина.