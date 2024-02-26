Татарстан вошел в первую тридцатку регионов России по доступности бензина

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Республика Татарстан заняла 28-е место среди регионов России по доступности бензина в январе 2024 года. Исследование провели эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты разделили среднемесячную зарплату в субъекте Федерации за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина наиболее распространенной в стране марки АИ-92 в январе 2024-го.

Оказалось, что житель Татарстана в среднем может приобрести на свою зарплату 1072 литра бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне в 1244 литра. За год бензин в республике подорожал на 7,2%, до 49,28 рубля за литр.

Соседями Татарстана стали Республика Карелия (27-е место, возможность приобрести 1077 литров бензина за среднюю зарплату при цене 51,28 рубля за литр и ее увеличении на 6,7% за год) и Калужская область (29-е место, возможность приобрести 1064 литра бензина за среднюю зарплату при цене 48,07 рубля за литр и ее увеличении на 5,8% за год).

Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2589, 2278 и 2160 литров бензина марки АИ-92 соответственно.

Далее в порядке убывания разместились Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область, где жители могут купить свыше 1500 литров бензина в месяц на среднюю зарплату.

При этом абсолютным аутсайдером стала Ингушетия, жители которой могут купить на среднюю зарплату всего 598 литров бензина в месяц. Немногим лучше ситуация в других республиках Северного Кавказа: Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Северной Осетии — Алании.