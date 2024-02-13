За неделю в Татарстане подорожали бензин одной из марок и дизельное топливо

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За период с 29 января по 5 февраля текущего 2024 года в Татарстане немного подорожали бензин одной из марок и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Чуть-чуть увеличился в цене бензин марки АИ-95 — с 53,10 до 53,11 рубля за литр, на одну копейку (или на 0,01%).

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 и выше осталась неизменной: 49,28 и 66,67 рубля за литр соответственно.

В свою очередь дизельное топливо подорожало на четыре копейки (на 0,07%), с 59,64 до 59,68 рубля за литр.

При этом за завершившийся 2023 год бензин марки АИ-92 подорожал на 7,14%, АИ-95 — на 7,27%, АИ-98 и выше — на 8,69%, а дизельное топливо выросло в цене на 10,09%.

Еще с 17 ноября прошлого года прекратил действовать временный запрет на экспорт бензина. В сентябре Президент РФ Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране. Россия вошла в двадцатку по доступности бензина среди государств Европы.