Годовая инфляция в Татарстане превысила 7,3%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе инфляция в Татарстане увеличилась до 7,34% в годовом выражении с 7,06% в декабре. Это следует из данных Татарстанстата.

По сравнению с декабрем цены за январь выросли на 1,22%. Таким образом, месячная инфляция выросла более чем в два с половиной раза по сравнению с декабрьскими 0,48%.

Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за первый месяц года увеличился на 6,94% в годовом выражении и на 0,87% в месячном.

Ощутимее всего за январь подорожала плодоовощная продукция — на 25,86% год к году и на 9,87% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции выросли в цене всего на 0,73% в месячном выражении и на 6,54% — в годовом.

В свою очередь услуги за второй месяц зимы по сравнению с декабрем подорожали на 1,73%, а в годовом выражении — на 8,79%.

Наименьший, но всё же рост цен и месяц к месяцу, и год к году продемонстрировали в январе непродовольственные товары: он составил 0,41% и 5,35% соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Росстата в целом по стране годовая инфляция в январе составила 7,44%.

Еще до этого Президент РФ Владимир Путин отнес заметный рост цен к числу «вызовов», стоящих перед руководством государства.

Впрочем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране начала замедляться, ее пик прошел осенью.