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Годовая инфляция в Татарстане превысила 7,3%
В январе инфляция в Татарстане увеличилась до 7,34% в годовом выражении с 7,06% в декабре. Это следует из данных Татарстанстата.
По сравнению с декабрем цены за январь выросли на 1,22%. Таким образом, месячная инфляция выросла более чем в два с половиной раза по сравнению с декабрьскими 0,48%.
Вместе с тем базовый индекс потребительских цен за первый месяц года увеличился на 6,94% в годовом выражении и на 0,87% в месячном.
Ощутимее всего за январь подорожала плодоовощная продукция — на 25,86% год к году и на 9,87% по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции выросли в цене всего на 0,73% в месячном выражении и на 6,54% — в годовом.
В свою очередь услуги за второй месяц зимы по сравнению с декабрем подорожали на 1,73%, а в годовом выражении — на 8,79%.
Наименьший, но всё же рост цен и месяц к месяцу, и год к году продемонстрировали в январе непродовольственные товары: он составил 0,41% и 5,35% соответственно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Росстата в целом по стране годовая инфляция в январе составила 7,44%.
Еще до этого Президент РФ Владимир Путин отнес заметный рост цен к числу «вызовов», стоящих перед руководством государства.
Впрочем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране начала замедляться, ее пик прошел осенью.
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