В Татарстане явка на выборы Президента России на 18.00 составила 81,47%

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Явка на выборы Президента РФ в Татарстане по состоянию на 18.00 превысила 80%, сообщает в своем телеграм-канале ЦИК РТ.

«По предварительным данным системы ГАС „Выборы“ явка избирателей Татарстана на выборах Президента Российской Федерации на 18:00 17 марта составила 81,47%», — сказано в сообщении.

В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Кроме того, 45 временных избирательных участков открыты в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».