В Татарстане явка на выборы Президента России на 15 часов составила 77,06%

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Явка на выборы Президента России в Татарстане по состоянию на 15.00 составила 77,06%, сообщает в своем телеграм-канале ЦИК РТ, ссылаясь на данные системы ГАС «Выборы».

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Кроме того, 45 временных избирательных участков открыты в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Ранее сообщалось, что общая явка на президентские выборы на 09:00 по московскому времени составила 36,55%.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».