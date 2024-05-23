Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане выпустили в естественную среду семь благородных оленей
В Татарстане выпустили в естественную среду семь подросших алтайских маралов, которые с рождения содержались в питомнике. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
В ведомстве отметили, что «подготовка к выпуску — стресс для свободолюбивых животных», так как к месту их везут в специальных клетках. При этом в выпуске больше самцов, так как они смелее относятся к освоению новых территорий.
Эта работа ведется в рамках программы Раиса Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению популяции благородного оленя в республике. В будущем предполагается выпустить еще 15 особей.
Алтайские маралы (Cervus elaphus sibiricus) были завезены в Татарстан в рамках республиканской программы по восстановлению популяции благородного оленя в 2013 году. Первый выпуск в естественную среду обитания состоялся в 2017 году при участии Рустама Минниханова. Зимой 2022 года в регионе насчитали уже свыше 500 благородных оленей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»