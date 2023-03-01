Разведение маралов и отстрел кабанов: что ждет охотничьи ресурсы Татарстана

Федор Батков: «Одним из гарантов сохранения качества окружающей среды является создание особо охраняемых природных территорий»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Примером грубейших нарушений является формирование земельных участков для граждан на водных ООПТ»

За минувшие пять лет в Татарстане сделан рывок в сохранении уникальных природных комплексов. Заповедный фонд в республике увеличился на 25%, его образуют 193 особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщил руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«Одним из гарантов сохранения качества окружающей среды является создание особо охраняемых природных территорий. В 2022 году в республике были созданы два памятника природы», – сказал он.

Спикер отметил ряд проблем в части постановки ООПТ на кадастровый учет. Отдельные хозсубъекты оказались на охраняемой территории, что ограничивает их деятельность. Сейчас республика проводит работу по решению данного вопроса.

По словам Баткова, сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам отметили факты строительства жилых и садовых домов на территории водных ООПТ, в пойменных местах. Граждане и власти муниципальных районов задаются вопросом о берегоукреплении и спрямлении русла реки для защиты от подтоплений. Эти вопросы выносились даже на Совет безопасности Татарстана.

«Примером грубейших нарушений является формирование земельных участков для граждан на водных ООПТ, несмотря на то что территории учтены как особо охраняемые. Такие нарушения выявлены в Лаишевском, Зеленодольском, Актанышском районах. Выданы предписания, нарушения устраняются в судебном порядке», — подчеркнул Батков.

Как было отмечено на коллегии, в скором времени в Татарстане появятся еще шесть памятников природы. Это природный комплекс в окрестностях родника «Шифа» на территории Мензелинского района, «Колонии чаек» в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах, «Колония сурков» в Азнакаевском районе, «Колония белых цапель» в Нижнекамском районе, «Мокрые Курнали» в Алексеевском районе, «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе.

Создание ООПТ является одним из гарантов сохранения качества окружающей среды. На особо охраняемых природных территориях прокладываются специальные экологические тропы, где жители могут познакомиться с животными и растениями, населяющими родные места.

Всего в республике более 630 видов животных, растений и грибов находятся под угрозой исчезновения Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане переиздадут Красную книгу

В 2025 году подходит срок переиздания Красной книги Татарстана. К этому времени в регионе будет проведен большой объем работы с участием научного сообщества. Всего в республике более 630 видов животных, растений и грибов находятся под угрозой исчезновения.

«Согласно федеральному законодательству в 2025 году подходит срок переиздания Красной книги Татарстана. К решению этого вопроса необходимо подойти комплексно, совместно с представителями науки. Перед сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам стоят серьезные задачи», — проинформировал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Батков напомнил, что в 2022 году в пяти районах научными организациями были проведены исследования, во время которых удалось выявить не только новые места обитания редких видов, но и «краснокнижников», ранее не встречавшихся в нашем регионе.

Красная книга переиздается один раз в десять лет. Согласование ее новой редакции будет проведено совместно с представителями науки, с членами постоянно действующей комиссии по редким и исчезающим видам.

За 10 лет после первых завозов оленей на территорию Татарстана уже есть результаты, позволяющие устанавливать квоту на их добычу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Численность оленей достигла значений, которые позволяют осуществлять их добычу»

По приросту численности копытных животных Татарстан в последние пять лет занимает первое место в ПФО с показателем 102%. Особенно активно в республике растет численность лося и косули.

«В Татарстане обитает 81 вид охотничьих ресурсов, экономическая оценка которых составляет 2,5 млрд рублей. В Татарстане на воле, в естественной среде, обитают более 600 особей маралов и пятнистых оленей. В охотхозяйстве «Сабинский лесхоз» численность оленей достигла значений, которые позволяют осуществлять их добычу. На подходе ряд других хозяйств», — рассказал Батков.

За 10 лет после первых завозов оленей на территорию Татарстана уже есть результаты, позволяющие устанавливать квоту на их добычу, отметил спикер. Такой опыт в истории охотоведения республики был в 30-40-х годах, когда разводили енотовидную собаку, норку и ондатру.

«Однако динамика численности зайца-русака, серой куропатки, тетерева растет низкими темпами и не во всех охотугодьях. Так, за прошлый год численность зайца-русака составила чуть более 29 тыс. особей, годовой прирост всего 3,5%. При этом Азнакаевский, Аннинский и Муслюмовский районы — в лидерах. Рост числа пернатой дичи наблюдается в 27 районах», — сообщил руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам.

В целом охотничьи угодия в Татарстане занимают более 6,3 млн га, из которых 30% — общедоступные угодья, 67% — закрепленные и 3% — зоологические заказники. В регионе насчитывается более 100 охотничьих хозяйств. Однако до сегодняшнего дня ни одна территория не поставлена на кадастровый учет.

Разрешения на охоту татарстанцы смогут оформить буквально за один день в электронном виде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В мае текущего года в помощь охотнику будет запущено мобильное приложение “Охота в РТ”»

Новое мобильное приложение для охотников «Охота в РТ» будет запущено в мае 2023 года в Татарстане. Кроме того, разрешения на охоту татарстанцы смогут оформить буквально за один день в электронном виде, пообещал Батков.

«Значительный рост численности животных приводит к увеличению квоты их добычи и пропускной способности охотничьих угодий. В 2022 году в республике было выдано более 43 тыс. разрешений. Только за пять лет рост составил более 45%, что является показателем увеличения доступности к охотничьим ресурсам нашего населения», – сообщил он.

Однако с ростом числа выданных разрешений, растет нагрузка на сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и МФЦ. Поэтому в республике планируется упростить саму процедуру выдачи разрешений.

«С этой целью нами проведена работа по модернизации информационной системы комитета, а в мае текущего года в помощь охотнику будет запущено мобильное приложение “Охота в РТ”», – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, в этом году Госкомитет РТ по биоресурсам совместно с коллегами из Минприроды России планируют в качестве эксперимента перейти на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде. Это позволит охотнику, не выходя из дома, в течение одного дня получить разрешение на охоту. В данном проекте участвуют всего четыре региона России, подчеркнул спикер.

Для недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней в 2022 году в Татарстане охотниками было уничтожено более 3 тыс. кабанов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из-за африканской чумы свиней охотники уничтожили 4 тыс. кабанов

Для недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней в 2022 году в Татарстане охотниками было уничтожено более 3 тыс. кабанов, а с начала 2023 года – более 1 тыс.

«Серьезнейшие вызовы приносит нам распространение африканской чумы свиней. Мы заранее начали работу и на протяжении ряда лет активно снижали численность кабана. В этом году в зимнем маршрутном учете принимают участие сотрудники Россельхознадзора. В настоящее время отмечаются лишь единичные факты присутствия кабана. Работа в данном направлении будет продолжена»,– отметил Батков.

Он также проинформировал о разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Основную долю таких животных в республике составляют олени. Лидерами в их содержании являются охотхозяйства «Свиногорье», «Дикая Ферма», «Марал» и другие.

«Сегодня в условиях продолжающегося максимального снижения численности кабана данное направление является наиболее приоритетным», – подчеркнул спикер.

Для предотвращения ДТП с участием диких животных в республике устанавливаются специальные ограждения, препятствующие их выходу на дороги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По инициативе Госкомитета при строительстве трассы М12 были учтены переходы для диких животных»

За прошлый год на дорогах Татарстана зафиксировано 158 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 175 диких животных. Общий ущерб оценивается в 5 млн рублей.

«По инициативе Госкомитета РТ по биоресурсам при строительстве трассы М12 были учтены специальные переходы для диких животных. Это семь переходов тоннельного типа и три перехода в виде ландшафтных мостов. На сегодняшний день на дорогах республики установлено 260 дорожных знаков», – проинформировал руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Для предотвращения ДТП с участием диких животных в республике устанавливаются специальные ограждения, препятствующие их выходу на дороги. Однако на участках автодороги Сорочьи Горы – Шали и трассы М7 в Мамадышском районе ранее установленные ограждения были разобраны.

«Учитывая увеличение численности диких животных, рост интенсивности дорожного движения, а также тяжесть последствий ДТП, когда страдают люди, считаю необходимым, данную работу выводить на более качественный уровень», – подчеркнул Батков.

Спикер призвал «Волго-Вятскуправдор» восстановить ограждения на дорогах. Стоит отметить, что число автомобильных аварий с участием диких животных в Татарстане за предыдущие четыре года выросло в три раза. В 2018 году на дорогах республики зафиксирована 51 авария с участием животных, в 2019 году – уже 102. За 2020 год по республике произошло 129 ДТП с участием животных, а в 2021 году – 150. Чаще всего сбивают лосей, кабанов и косуль.

За год из водоемов на территории республики изъяли более 6 тыс. браконьерских орудий лова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан увеличил квоты на вылов рыбы до рекордных 3 тыс. тонн

На протяжении последних десяти лет Татарстан увеличивает квоты добычи водных биологических ресурсов в среднем на 2-4% в год. В результате в 2022 году в республике показатель вылова рыбы превысил рекордные 3 тыс. тонн.

«В 80-х годах XX века квоты составляли 2,7-2,8 тыс. тонн, они были максимальными в советское время, но в 2000-х годах снизились в два раза. Сейчас с каждым годом добыча показывает прирост, в 2022 году вылов достиг более 3 тыс. тонн. Это результат слаженной работы органов исполнительной власти разных уровней, а также рыбохозяйственной науки», – проинформировал Батков.

Росту популяции рыбных запасов способствовала надзорная деятельность. В 2022 году совместными усилиями всех ведомств было проведено более 7 тыс. рейдов. Каждый третий из них завершался составлением протоколов в отношении нарушителей. За год из водоемов на территории республики изъяли более 6 тыс. браконьерских орудий лова, предотвращенный ущерб оценивается в 135 млн рублей, возбуждено 148 уголовных дел.

«Немаловажным направлением работы является создание благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Эта задачу успешно решает ежегодная республиканская акция «Рыбе – быть» – «Балык булсын». В прошлом году было установлено около 45 км искусственных нерестилищ, для насыщения водоемов кислородом пробурено более 11 тыс. лунок и майн. Участниками природоохранных акций стали около 4 тыс. человек», – добавил Батков.

В прошлом году сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам для бурения лунок и майн использовали обычные ледобуры и бензопилы. Однако в 2023 году при поддержке Правительства Татарстана было закуплено 17 комплектов специализированной техники для подачи под лед атмосферного воздуха.

«Мы уже апробировали новое оборудование на местах, есть результаты эффективной работы. Уверен, что показатели 2023 года будут качественно иными», – сказал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

Рустам Нигматуллин рекомендовал муниципалитетам внимательнее подходить к вопросу выделения земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ввоз продукции животноводства и кормов возьмут на особый контроль

Итоги встречи подвел исполняющий обязанности Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. В своем выступлении он отметил, что в ближайшие 10 лет региону необходимо увеличить численность маралов в естественной среде обитания.

Спикер подчеркнул, что в 2023 году серьезным вызовом в Татарстане остается вспышка африканской чумы свиней. Хотя в республике были предприняты меры, позволившие предотвратить возможный ущерб сельскому хозяйству.

«Обращаю внимание коллег из Россельхознадзора и Главного управления ветеринарии Кабмина РТ на необходимость усиления контроля над ввозом в республику продукции животноводства и кормов для животных, которые часто являются первопричиной возникновения болезни», – отметил Нигматуллин.

Спикер также рекомендовал муниципалитетам более внимательно подходить к вопросу выделения земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий. В заключение Рустам Нигматуллин вручил отличившимся в 2022 году сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам государственные награды Республики Татарстан за вклад в развитие отрасли.