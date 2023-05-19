Семью маралов на сей раз заметили на территории казанского ЖК «Литл Токио»

Семью маралов, которых позавчера очевидцы сняли на видео в Советском районе Казани, заметили на территории ЖК «Литл Токио», сообщается в официальном Telegram-канале администрации района.

Фото: © Администрация Советского района Казани

Администрация напоминает жителям города о том, что маралы – животные самостоятельные и спокойные, но при встрече с ними необходимо соблюдать осторожность, не подходить к маралам близко и ни в коем случае не пугать их.

Фото: © Администрация Советского района Казани

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по информации Администрации Советского района Казани, животные прибыли из Высокогорского района и немного заплутали.