Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Семью маралов на сей раз заметили на территории казанского ЖК «Литл Токио»
Семью маралов, которых позавчера очевидцы сняли на видео в Советском районе Казани, заметили на территории ЖК «Литл Токио», сообщается в официальном Telegram-канале администрации района.
Администрация напоминает жителям города о том, что маралы – животные самостоятельные и спокойные, но при встрече с ними необходимо соблюдать осторожность, не подходить к маралам близко и ни в коем случае не пугать их.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по информации Администрации Советского района Казани, животные прибыли из Высокогорского района и немного заплутали.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»