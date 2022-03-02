«Лесная перепись»: в Татарстане насчитали более 500 маралов

Более 500 маралов обитают в лесах Татарстана. Такие данные стали известны по итогам «лесной переписи», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Разведением маралов в Татарстане начали заниматься в 2013 году, когда на территорию охотничьего хозяйства — ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» впервые было завезено 50 животных из Республики Алтай.

«Данная работа организована по программе по восстановлению популяции благородного оленя. Ее поддержал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов», — напомнили в ведомстве.

Первые выращенные маралы были выпущены в Мамадышском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Через год они уже обжились и дали первое потомство. Кроме того, животных выпускали в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах.

На сегодняшний день маралов можно встретить в 200 километрах от места выпуска — в Заинском, Черемшанском, Аксубаевском, Новошешминском и Сабинском районах.