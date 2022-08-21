В Татарстане вновь выявлено более ста случаев коронавируса

В Татарстане четвертый день подряд выявляют более ста случаев заражения коронавирусом. На этот раз зарегистрировано 125 заболевших, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 74 пациента. За день до этого госпитализация потребовалась такому же числу инфицированных.

Всего по данным на 21 августа 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально признаны 155 534 случая заболевания. Излечились 150 611 жителей республики, причем о выздоровевших в течение последних суток не сообщается (вчера стало известно о 12 поправившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1998. Последний на данный момент летальный случай был отмечен 13 августа.

При этом Росстат выявил разницу между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 в большинстве регионов. В частности, за июнь 2022 года от него и с ним в России умер 4981 человек, у 3693 больных он оказался основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Из-за роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендовал жителям Татарстана носить маски. Ранее Президент РТ Рустам Минниханов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения. Дело в том, что лишь каждый пятый вакцинированный житель региона привился повторно.