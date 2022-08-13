Минниханов поручил ввести масочный режим в трудовых коллективах и привел в пример Китай

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал усилить работы по профилактике новой коронавирусной инфекции. Это необходимо, так как за последнюю неделю показатель заболеваемости Covid-19 в республике увеличился на 32%, заявил он на совещании в Кабмине.

Важно, по мнению президента РТ, активизировать работу по повторной вакцинации, не ожидая, когда эпидситуация станет более напряженной».

«Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы», – подчеркнул он, добавив, что показатель коллективного иммунитета в регионе низкий.

В качестве примера по соблюданию антивирусных норм он привел КНР. «Посмотрите на Китай. Это самая дисциплинированная страна в части соблюдения санитарных требований и организации работы с населением», – отметил Президент республики. С учетом роста заболеваемости он рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В Роспотребнадзоре всплеск заболеваемости связали с сезонностью – распространение вирусов приходится в основном на конец лета и осенне-зимние месяцы. При этом в ведомстве отметили, что потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко.