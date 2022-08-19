Роспотребнадзор рекомендует жителям Татарстана носить маски

Соблюдение масочного режима в Татарстане имеет рекомендательный характер. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня рекомендация в части использования масочного режима остается, она у нас оставалась для лиц старше 65 лет», – отметила спикер.

По словам Любови Авдониной, постепенно уходит в прошлое жесткий контроль и штрафы, сейчас работают над сознанием людей – пониманием того, что риски заражения остаются, а человек сам обязан заботиться о своем здоровье.

Накануне, руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова уже направила в территориальные органы ведомства письмо, по которому в субъектах, где уровень заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, необходимо рекомендовать ношение масок в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях. В Татарстане недельный показатель составляет 15 случаев.

«Рекомендуем ношение масок так же, как и вакцинацию, чтобы защитить себя и своих близких», – добавила заместитель руководителя республиканского ведомства.