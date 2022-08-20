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Ру Тат
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Здоровье
20 августа 2022  11:52

В Татарстане третий день выявляется более ста новых ковид-случаев

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За последние сутки в Татарстане заболели коронавирусом 115 человек. Госпитализация понадобилась 74 заразившимся, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В республике третий день выявляется более ста случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 155 409 человек, выздоровел 150 611, в том числе 12 — за последние сутки. 

Жертвами вируса в РТ стали 1 998 человек, последний раз летальный случай был зарегистрирован 13 августа.

#коронавирус
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