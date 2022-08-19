Из полутора миллионов татарстанцев повторно привились только 300 тысяч

Жители Татарстана не спешат проходить повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Повторную вакцинацию прошли чуть более 379 тысяч жителей, а должны – более полутора миллионов человек», – отметил спикер.

Снова сделать вакцину необходимо спустя полгода после первой прививки.

Владимир Жаворонков признался, что этот факт тревожит систему здравоохранения республики, медики готовятся принимать непривитых пациентов в тяжелой стадии заболевания.

Замминистра напомнил, что сделать прививку можно в любой поликлинике Татарстана. Кроме того, в Казани медики работают в ТЦ «Южный», в Набережных Челнах – в торговом центре «Омега».

«В "Южном" с 10.00 до 19.00 работает пункт вакцинации. За две недели работы по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции обратился 771 желающий, из них старше 60 лет – 189 человек», – рассказал Жаворонков.