В Татарстане вновь ожидаются метели и порывистый ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 11 декабря, в Татарстане сохранится неустойчивая, влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Днем на территории региона продолжат идти осадки в виде небольшого снега (местами — умеренного снега и мокрого снега). Кое-где, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с. В утренние и дневные часы местами он будет усиливаться порывами до 17 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/c). На дорогах образуется гололедица и накат.

Температура воздуха по Татарстану в теплое время суток составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от 0 до -2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают республике на этой неделе снежный покров до 15 сантиметров и метели.