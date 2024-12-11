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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане вновь ожидаются метели и порывистый ветер
Сегодня, 11 декабря, в Татарстане сохранится неустойчивая, влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Днем на территории региона продолжат идти осадки в виде небольшого снега (местами — умеренного снега и мокрого снега). Кое-где, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.
Прогнозируется южный и юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с. В утренние и дневные часы местами он будет усиливаться порывами до 17 м/с (в столице РТ — лишь до 15 м/c). На дорогах образуется гололедица и накат.
Температура воздуха по Татарстану в теплое время суток составит от 0 до -5 градусов (в Казани — от 0 до -2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают республике на этой неделе снежный покров до 15 сантиметров и метели.
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