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Метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Татарстане во вторник
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
10 декабря в Татарстане прогнозируется облачная погода со снегом и мокрым снегом. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ряде районов ожидаются метель и гололед. Местами поднимется ветер, его порывы могут достигать 16 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −9 до −4 градусов, а днем — от −6 до −1.
Также синоптики предупреждают от снежных заносах, гололедице и накатах на дорогах.
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