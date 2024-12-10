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Общество 10 декабря 2024 06:30

Метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Татарстане во вторник

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Метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Татарстане во вторник
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

10 декабря в Татарстане прогнозируется облачная погода со снегом и мокрым снегом. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ряде районов ожидаются метель и гололед. Местами поднимется ветер, его порывы могут достигать 16 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от −9 до −4 градусов, а днем — от −6 до −1.

Также синоптики предупреждают от снежных заносах, гололедице и накатах на дорогах.

#прогноз погоды #метель #сильный ветер
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