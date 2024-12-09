Синоптики обещают снежный покров до 15 см и метели в Татарстане

В течение недели в Татарстане образуется снежный покров высотой 10-15 см. Характер погоды будет циклоническим, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 10 декабря, в республике прогнозируются снег, мокрый снег, а также метели, при которых видимость ухудшится до 1000 метров и менее. Ожидается сильный ветер порывами до 16 м/с. Ночью температуры воздуха составят от −9 до −4 градусов, а днем — от −6 до −1. На дорогах возможно образование гололедицы, снежных заносов и наката.

В следующие дни, 11 и 12 декабря, ожидаются небольшие и умеренные осадки: в среду — снег, в четверг — мокрый снег. Днем 11 декабря и ночью следующего дня прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости. Поднимется ветер, его порывы будут составлять до 15-18 м/с. Столбики термометров 11 декабря покажут от −9 до −4 градусов, а днем — от −4 до 0. В четверг в ночные часы будет от −5 до 0 градусов, в светлое время суток — от −3 до 0.

Предварительно, в пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, временами ожидается снег, в том числе с сильным ветром и метелью. Температуры понизятся до -11 – -6 градусов ночью, а днем будут держаться в пределах -8 – -3.