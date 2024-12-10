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Водителей в Татарстане предупредили о метели и сильном ветре в ближайшие сутки
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей Татарстана предупредили о сложностях на дорогах в ближайшие сутки.
Согласно прогнозам метеорологов, 11 декабря в республике ожидается метель со снижением видимости до менее чем 1000 метров, а также усиление ветра до 17 м/с.
Автомобилистов настоятельно просят соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую текущим дорожным условиям, и избегать рискованных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обратились с призывом к пешеходам проявлять повышенную бдительность. Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть исключительно по пешеходным переходам и при наличии зеленого сигнала светофора. Если переход осуществляется вместе с ребенком, важно держать его за руку. Также стоит позаботиться об использовании светоотражающих элементов, чтобы водители могли вовремя заметить пешеходов.
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