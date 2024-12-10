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Метеоролог анонсировал, когда в Татарстане случится очередной сильный снегопад
Очередной сильный снегопад случится в Татарстане в четверг, 12 декабря. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, пишет газета «Челнинские известия».
По словам метеоролога, за предыдущую ночь в республике выпало 12 миллиметров снега. Высота образовавшегося снежного покрова, который не сойдет до весны, пока составляет 12 сантиметров. Это четверть от месячной нормы.
«Атлантический циклон принес нам осадки, и этот снег уже не растает. А в Москве высота снежного покрова составляет уже 30 сантиметров», — пояснил профессор КФУ.
После снегопада 12 декабря в регионе ожидается похолодание, температурный фон опустится до климатической нормы, добавил Переведенцев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают на этой неделе снежный покров до 15 сантиметров и метели в Татарстане.
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