В Татарстане вновь опустится туман, несмотря на аномальную жару

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Завтра, 9 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром понедельника местами по республике, включая Казань, опустится туман.

До этого Гидрометцентр РТ сообщил о приходе в республику бабьего лета, объяснил причины аномального тепла и предупредил о вероятных заморозках.