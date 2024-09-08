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Общество 8 сентября 2024 16:20

В Татарстане вновь опустится туман, несмотря на аномальную жару

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В Татарстане вновь опустится туман, несмотря на аномальную жару
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 9 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром понедельника местами по республике, включая Казань, опустится туман.

До этого Гидрометцентр РТ сообщил о приходе в республику бабьего лета, объяснил причины аномального тепла и предупредил о вероятных заморозках.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман
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